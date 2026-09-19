Ülkede Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Var Ama Dokunulamıyor: 139 Milyon Tonluk Yasak Servet

Ülkedeki resmi veriler incelendiğinde, belgelenmiş feldspat rezervlerinin 138,99 milyon ton gibi oldukça yüksek bir seviyede yer aldığı görülüyor. Buna karşın yıllık bazda gerçekleştirilen üretim miktarı, toplam potansiyelin yalnızca %0,005'i gibi son derece küçük bir orana karşılık geliyor. İşletilebilir nitelikteki sanayi rezervi 5,72 milyon ton seviyesinde hesaplanırken, mevcut sahaların büyük bir bölümü ise henüz üretime açılmamış durumda bulunuyor.