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Ülkede Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Var Ama Dokunulamıyor: 139 Milyon Tonluk Yasak Servet

Ülkede Tüm Dünyaya Yetecek Kadar Var Ama Dokunulamıyor: 139 Milyon Tonluk Yasak Servet

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 18:11
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Polonya, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen feldspat mineralinde yüksek oranda dışa bağımlı bir tablo çiziyor. Seramik ve cam sektörünün ana girdileri arasında bulunan bu mineral, Polonya topraklarında bol miktarda mevcut. Ancak yasal düzenlemeler, çevresel kriterler ve yüksek çıkarma maliyetleri üretimin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

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Kaynak: https://eualive.net/mine-waste-heaps-...
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Devasa kaynaklar yeraltında atıl bir şekilde çıkarılmayı bekliyor

Devasa kaynaklar yeraltında atıl bir şekilde çıkarılmayı bekliyor

Ülkedeki resmi veriler incelendiğinde, belgelenmiş feldspat rezervlerinin 138,99 milyon ton gibi oldukça yüksek bir seviyede yer aldığı görülüyor. Buna karşın yıllık bazda gerçekleştirilen üretim miktarı, toplam potansiyelin yalnızca %0,005'i gibi son derece küçük bir orana karşılık geliyor. İşletilebilir nitelikteki sanayi rezervi 5,72 milyon ton seviyesinde hesaplanırken, mevcut sahaların büyük bir bölümü ise henüz üretime açılmamış durumda bulunuyor.

Yetersiz iç üretim sanayiyi yoğun ithalata yönlendiriyor

Yetersiz iç üretim sanayiyi yoğun ithalata yönlendiriyor

Yurt içindeki üretimin tamamı Sobotka bölgesinde yer alan Pagorki Wschodnie maden ocağından karşılanıyor. Ülkede yıllık tüketim 770 bin tonun üzerine çıkarken, yerli üretimin birkaç bin ton seviyesinde kalması ciddi bir tedarik açığı meydana getiriyor. Bu sebeple Polonya, seramik ve cam imalatında ihtiyaç duyduğu hammaddenin yarıdan fazlasını yabancı ülkelerden temin etmek durumunda kalıyor.

Sanayinin ham madde ihtiyacı enerji tasarrufunda kritik rol oynuyor

Sanayinin ham madde ihtiyacı enerji tasarrufunda kritik rol oynuyor

Polonya Bilimler Akademisi tarafından sunulan veriler, tüketilen feldspatın yaklaşık %90'ının seramik karo imalatında kullanıldığını belgeliyor. Kalan bölüm ise cam, vitrifiye ve porselen üretimine aktarılıyor. Mineral, özellikle cam üretim süreçlerinde erime sıcaklığını önemli ölçüde düşürerek tesislerde ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlıyor. Hammaddenin yüksek alkali talebi ve içerdiği istenmeyen maddeler ise işleme süreçlerini zorlaştırıyor.

Avrupa Birliği tedarik riskini azaltmak için yeni adımlar atıyor

Avrupa Birliği tedarik riskini azaltmak için yeni adımlar atıyor

Stratejik önemi nedeniyle Avrupa Birliği'nin kritik hammaddeler listesine dahil edilen feldspat için Polonya Hükümeti yeni bir yol haritası devreye sokuyor. Eylül 2026 tarihinde onaylanan stratejik program kapsamında, Polonya Jeoloji Enstitüsü 2033 yılına kadar yeni arama ve geliştirme faaliyetleri yürütecek. Bu çalışmalar sayesinde maden sahalarının daha verimli kullanılması ve dışa bağımlılığın kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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