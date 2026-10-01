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2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, uzun süre oturarak çalışıyorsan bugün kalçandan bacağına doğru yayılan bir sızı hissedebilirsin; siyatik sinirin hassaslaşmış olabilir. Her fırsatta ayağa kalkıp kalçanı iki yana hafifçe sallamak ve birkaç esneme hareketi yapmak bu gerginliği azaltır. Neptün'le uyumlu Mars dans, doğa yürüyüşü ya da bisiklet gibi keyifli hareketleri destekliyor. Venüs gizli alanında durağanlaşırken gece geç saatte atıştırmak uyku kaliteni düşürebilir; akşam yemeğini erken yemeye çalış. Plüton'un Merkür'le gerilimi omuzlarında ve kollarında yük hissi yaratabilir; ağır alışveriş poşetlerini iki eline eşit dağıtmak omurganı korur. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde sindirimin hassaslaşacağından baharatlı yemeklerden uzak dur. Uzun süre araba kullanacaksan koltuğunu dizlerin kalçandan biraz yukarıda kalacak şekilde ayarla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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