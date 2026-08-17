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Yay Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve seni içine dönmeye çağırıyor. Dünkü yorgunluğun ardından bugün de temponu düşük tutmalısın. İş hayatında sessizce çalışmak, kimseye görünmeden bir işi bitirmek bugün sana daha çok kazandırıyor. Sen genellikle kalabalıkta parlarsın, ama bugün yalnız kalmak sana iyi geliyor.

Maddi konularda arka planda süren bir konu var. Kimseye anlatmadığın bir plan bugün olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sessizsin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine bugün de çok enerji ayıramayabilirsin; bunu açıklarsan yanlış anlaşılmazsın. Bekar bir Yay burcu isen, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da belirginleşiyor. Kalbin biraz sabır istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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