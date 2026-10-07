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Amerika’ya Yerleşen Rapçi Khontkar’ın Yaptığı Ek İş Ortaya Çıktı: “Aç Kalırız!”

Amerika’ya Yerleşen Rapçi Khontkar’ın Yaptığı Ek İş Ortaya Çıktı: “Aç Kalırız!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 10:35
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Khontkar bu kez müziğiyle değil, Amerika’daki işiyle gündemde. Türkiye’de trap müziğin öncü isimleri arasında gösterilen rapçi, yeni hayatından bir detay paylaştı. Ek gelir için başka bir sektöre adım attığını anlattı. Yaptığı işi açıklarken kullandığı sözler de dikkat çekti. Gelin, detaylara bakalım.

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Türkçe rap dinleyenlerin yakından tanıdığı Khontkar, trap müziğin Türkiye’de yaygınlaşmasında öne çıkan isimlerden biri.

Türkçe rap dinleyenlerin yakından tanıdığı Khontkar, trap müziğin Türkiye’de yaygınlaşmasında öne çıkan isimlerden biri.

Genç yaşlarda rap yapmaya başlayan sanatçı, ilk demo kayıtlarının ardından müziğini zaman içinde kendine özgü bir çizgiye taşıdı. Amerikan hip-hop’ının güney yakasından beslenen tarzıyla özellikle trap dinleyicilerinin radarına girdi.

Khontkar’ı yalnızca mikrofon başındaki performansıyla tanımıyoruz. Şarkı yazarlığının yanı sıra prodüktörlük de yapan rapçi, müziğinin üretim tarafında da yer alıyor. “100” ve “PLA4: THE VISION” gibi albümleriyle kariyerini büyüten sanatçının diskografisinde farklı isimlerle yaptığı ortak çalışmalar da bulunuyor.

Ben Fero ile “Heyecanlanman Normal”, Lil Zey ile “Gözyaşı Rapsodi 3” ve Zen-G ile “Tattoo”, bu iş birliklerinden bazıları. Farklı müzik türlerine de uzanan Khontkar’ın kariyerinin merkezinde ise hip-hop ve trap var.

Kısacası, kendisini uzun zamandır albümleri, şarkıları ve sahne performanslarıyla takip ediyoruz. Ancak bu kez konuşulan konu, Amerika’daki hayatına eklediği yeni iş oldu.

Amerika’ya yerleşen Khontkar, ek gelir elde etmek için nakliye işine başladığını açıkladı.

Amerika’daki yaşamından bahseden rapçi, müziğin dışında başka bir iş de yaptığını anlattı. Khontkar’ın verdiği bilgiye göre yeni uğraşı, nakliye sektöründe.

Rapçi, bu işe neden başladığını da şu sözlerle açıkladı:

“Nakliye işine başladım. Çünkü burada başka bir ek iş yapmazsak aç kalırız baba!”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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