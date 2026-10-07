Amerika’ya Yerleşen Rapçi Khontkar’ın Yaptığı Ek İş Ortaya Çıktı: “Aç Kalırız!”

Genç yaşlarda rap yapmaya başlayan sanatçı, ilk demo kayıtlarının ardından müziğini zaman içinde kendine özgü bir çizgiye taşıdı. Amerikan hip-hop’ının güney yakasından beslenen tarzıyla özellikle trap dinleyicilerinin radarına girdi.

Khontkar’ı yalnızca mikrofon başındaki performansıyla tanımıyoruz. Şarkı yazarlığının yanı sıra prodüktörlük de yapan rapçi, müziğinin üretim tarafında da yer alıyor. “100” ve “PLA4: THE VISION” gibi albümleriyle kariyerini büyüten sanatçının diskografisinde farklı isimlerle yaptığı ortak çalışmalar da bulunuyor.

Ben Fero ile “Heyecanlanman Normal”, Lil Zey ile “Gözyaşı Rapsodi 3” ve Zen-G ile “Tattoo”, bu iş birliklerinden bazıları. Farklı müzik türlerine de uzanan Khontkar’ın kariyerinin merkezinde ise hip-hop ve trap var.

Kısacası, kendisini uzun zamandır albümleri, şarkıları ve sahne performanslarıyla takip ediyoruz. Ancak bu kez konuşulan konu, Amerika’daki hayatına eklediği yeni iş oldu.