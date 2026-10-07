Amerika’ya Yerleşen Rapçi Khontkar’ın Yaptığı Ek İş Ortaya Çıktı: “Aç Kalırız!”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Khontkar bu kez müziğiyle değil, Amerika’daki işiyle gündemde. Türkiye’de trap müziğin öncü isimleri arasında gösterilen rapçi, yeni hayatından bir detay paylaştı. Ek gelir için başka bir sektöre adım attığını anlattı. Yaptığı işi açıklarken kullandığı sözler de dikkat çekti. Gelin, detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkçe rap dinleyenlerin yakından tanıdığı Khontkar, trap müziğin Türkiye’de yaygınlaşmasında öne çıkan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika’ya yerleşen Khontkar, ek gelir elde etmek için nakliye işine başladığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın