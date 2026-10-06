Aşk-ı Memnu’nun Katya’sına Bir de Şimdi Bakın: Ufuk Kaplan’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Bazı diziler final yapar ama karakterleri hayatımızdan çıkmaz. Aşk-ı Memnu da bunun en belirgin örneklerinden biri. Bihter’in kararları, Behlül’ün kaçışları, Nihal’in kırılganlığı ve Firdevs Hanım’ın planları, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Eski bölümlerine rastladığımızda yalnızca büyük olayları değil, o olayların çevresinde dolaşan karakterleri de hemen hatırlıyoruz.

Katya da onlardan biriydi. Ufuk Kaplan’ın canlandırdığı karakter, Firdevs Hanım’ın yanında bulunuyor, onunla birlikte yaşanan gelişmelerin içine giriyordu. Katya’nın meraklı tavırları, olup bitenleri takip etmesi ve Firdevs’le konuşmaları, dizinin gerilimine zaman zaman farklı bir hareket katıyordu.

Firdevs Hanım’ın çevresindeki olaylara dahil olması, Katya’yı yalnızca arka planda görünen bir çalışan olmaktan çıkarıyordu. Evde konuşulanları dinleyen, gelişmeleri kaçırmamaya çalışan ve kendi yorumlarını da esirgemeyen karakter, izleyicinin dikkatini çekiyordu. Bu nedenle adı geçtiğinde gözümüzün önüne yalnızca yüzü değil, tavırları da geliyor.

Kaplan’ın Katya için kullandığı saç modeli ve karakterin kendine özgü duruşu da bu görüntünün bir parçasıydı. Oyuncu daha sonra farklı yapımlarda rol alsa da pek çok kişi onu hâlâ bu karakterle hatırlıyor. Aşk-ı Memnu’nun uzun süre konuşulan yan karakterlerinden biri olması, Katya’yı Kaplan’ın kariyerindeki en tanınan rollerden birine dönüştürdü.