Aşk-ı Memnu’nun Katya’sına Bir de Şimdi Bakın: Ufuk Kaplan’ın Son Hali Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşk-ı Memnu’da Firdevs Hanım’ın yanından ayrılmayan karakter, dizinin en akılda kalan yüzlerinden biriydi. Katya’ya hayat veren Ufuk Kaplan, dizinin ardından farklı projelerde oyunculuğunu sürdürdü. Ancak Kuma’daki beyaz saçlı görünümü, onu eski rolüyle hatırlayanlar için oldukça farklı. Gelin, önce Katya’yı hatırlayalım, ardından Kaplan’ın son haline bakalım.
Kaynak: Günaydın/YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterleri arasında Katya’nın da ayrı bir yeri vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu’nun ardından da farklı projelerde kamera karşısına geçti.
Ufuk Kaplan’ın röportajından yansıyan görüntüsü, Katya’yı yeniden hatırlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın