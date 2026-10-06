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Aşk-ı Memnu’nun Katya’sına Bir de Şimdi Bakın: Ufuk Kaplan’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Aşk-ı Memnu’nun Katya’sına Bir de Şimdi Bakın: Ufuk Kaplan’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 15:04
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Aşk-ı Memnu’da Firdevs Hanım’ın yanından ayrılmayan karakter, dizinin en akılda kalan yüzlerinden biriydi. Katya’ya hayat veren Ufuk Kaplan, dizinin ardından farklı projelerde oyunculuğunu sürdürdü. Ancak Kuma’daki beyaz saçlı görünümü, onu eski rolüyle hatırlayanlar için oldukça farklı. Gelin, önce Katya’yı hatırlayalım, ardından Kaplan’ın son haline bakalım.

Kaynak: Günaydın/YouTube

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Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterleri arasında Katya’nın da ayrı bir yeri vardı.

Bazı diziler final yapar ama karakterleri hayatımızdan çıkmaz. Aşk-ı Memnu da bunun en belirgin örneklerinden biri. Bihter’in kararları, Behlül’ün kaçışları, Nihal’in kırılganlığı ve Firdevs Hanım’ın planları, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Eski bölümlerine rastladığımızda yalnızca büyük olayları değil, o olayların çevresinde dolaşan karakterleri de hemen hatırlıyoruz.

Katya da onlardan biriydi. Ufuk Kaplan’ın canlandırdığı karakter, Firdevs Hanım’ın yanında bulunuyor, onunla birlikte yaşanan gelişmelerin içine giriyordu. Katya’nın meraklı tavırları, olup bitenleri takip etmesi ve Firdevs’le konuşmaları, dizinin gerilimine zaman zaman farklı bir hareket katıyordu.

Firdevs Hanım’ın çevresindeki olaylara dahil olması, Katya’yı yalnızca arka planda görünen bir çalışan olmaktan çıkarıyordu. Evde konuşulanları dinleyen, gelişmeleri kaçırmamaya çalışan ve kendi yorumlarını da esirgemeyen karakter, izleyicinin dikkatini çekiyordu. Bu nedenle adı geçtiğinde gözümüzün önüne yalnızca yüzü değil, tavırları da geliyor.

Kaplan’ın Katya için kullandığı saç modeli ve karakterin kendine özgü duruşu da bu görüntünün bir parçasıydı. Oyuncu daha sonra farklı yapımlarda rol alsa da pek çok kişi onu hâlâ bu karakterle hatırlıyor. Aşk-ı Memnu’nun uzun süre konuşulan yan karakterlerinden biri olması, Katya’yı Kaplan’ın kariyerindeki en tanınan rollerden birine dönüştürdü.

Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu’nun ardından da farklı projelerde kamera karşısına geçti.

Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu’nun ardından da farklı projelerde kamera karşısına geçti.

Katya’yı canlandıran Ufuk Kaplan’ın oyunculuk geçmişi, Aşk-ı Memnu ile sınırlı değil. Kariyerinde farklı türlerde pek çok televizyon yapımı bulunan oyuncu, dizinin öncesinde de izleyicinin karşısına çıkmıştı. En Son Babalar Duyar ve Doktorlar, rol aldığı yapımlardan bazılarıydı.

Aşk-ı Memnu sonrasında da çalışmalarını sürdüren Kaplan’ın filmografisinde Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Payitaht Abdülhamid ve Yasak Elma gibi diziler bulunuyor. Daha sonraki projeleri arasında Kirli Sepeti, Kuma ve Can Bağı da yer alıyor. 

Kuma’daki rolü için beyaz saçlı bir imaja bürünen Kaplan, farklı görünümüyle dikkat çekmişti.

Ufuk Kaplan’ın röportajından yansıyan görüntüsü, Katya’yı yeniden hatırlattı.

Ufuk Kaplan’ın röportajından yansıyan görüntüsü, Katya’yı yeniden hatırlattı.

Aşk-ı Memnu’nun Katya’sı olarak hafızalara kazınan Ufuk Kaplan, bu kez bir röportajından alınan kareyle karşımızda. 

Dizideki Katya görüntüsüyle karşılaştırıldığında özellikle saç rengi ve modeli dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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