Andrew Garfield İmajını Değiştirdi: Uzun Saçlı ve Sakallı Hali Dikkat Çekti!
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Andrew Garfield saçlarını uzattı, görünümü değişti. Örümcek Adam rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez yeni imajıyla dikkat çekiyor. Kısa ve hacimli saçlarıyla hatırladığımız Garfield’ın saçları artık omuzlarına kadar geliyor. Sakalları da bu değişimi tamamlıyor. Gelin, sevilen oyuncunun kariyerini hatırlayıp son görünümüne birlikte bakalım.
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Andrew Garfield, Örümcek Adam rolünün çok ötesine uzanan kariyeriyle Hollywood’un sevilen isimlerinden biri.
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Andrew Garfield’ın omuzlarına uzanan saçları ve gür sakalları yeni imajının en dikkat çeken parçaları oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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