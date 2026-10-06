Andrew Garfield İmajını Değiştirdi: Uzun Saçlı ve Sakallı Hali Dikkat Çekti!

Bazı oyuncuları ilk izlediğimiz rolle hatırlarız. Andrew Garfield için de pek çok kişinin aklına önce Peter Parker geliyor. Oyuncunun The Amazing Spider-Man filmlerinde canlandırdığı karakter, onu dünya çapında geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Peter’ın heyecanını, kırılganlığını ve sorumlulukları karşısındaki bocalamasını ekrana taşıyan Garfield, Örümcek Adam hayranlarının hafızasında kendine ayrı bir yer açtı.

Emma Stone’un canlandırdığı Gwen Stacy ile Peter Parker’ın ilişkisi de bu filmlerin en çok hatırlanan taraflarından biri oldu. Garfield’ın yıllar sonra Spider-Man: No Way Home ile aynı karaktere dönmesi, onu bu rolde yeniden görmek isteyenler için nostaljik bir buluşmaya dönüştü. Oyuncu, yıllar geçse de Örümcek Adam’la kurduğu bağın izleyicinin hafızasında yaşamasından duyduğu mutluluğu röportajlarında dile getiriyor.

Ancak Garfield’ın kariyeri yalnızca süper kahraman filmlerinden oluşmuyor. The Social Network filmindeki Eduardo Saverin rolü, oyunculuğunun daha geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağlayan önemli işlerinden biriydi. Ardından Hacksaw Ridge, Silence ve tick, tick... BOOM! gibi farklı türlerdeki yapımlarda kamera karşısına geçti. Bir projede savaşın ortasında inançlarından vazgeçmeyen bir karakteri canlandırırken, başka bir projede müzik ve sahne performansıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Bu çeşitlilik, Garfield’ı tek bir karakter üzerinden tanımlamayı zorlaştırıyor. Yine de onu düşündüğümüzde gözümüzün önüne gelen görüntü uzun süre aynıydı: Kısa, hacimli saçları ve çoğunlukla daha kısa tuttuğu sakallarıyla tanıdığımız bir oyuncu. Son dönemdeki görünümü ise bu alışılmış imajdan belirgin biçimde ayrılıyor.