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Andrew Garfield İmajını Değiştirdi: Uzun Saçlı ve Sakallı Hali Dikkat Çekti!

Andrew Garfield İmajını Değiştirdi: Uzun Saçlı ve Sakallı Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 13:31
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Andrew Garfield saçlarını uzattı, görünümü değişti. Örümcek Adam rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez yeni imajıyla dikkat çekiyor. Kısa ve hacimli saçlarıyla hatırladığımız Garfield’ın saçları artık omuzlarına kadar geliyor. Sakalları da bu değişimi tamamlıyor. Gelin, sevilen oyuncunun kariyerini hatırlayıp son görünümüne birlikte bakalım.

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Andrew Garfield, Örümcek Adam rolünün çok ötesine uzanan kariyeriyle Hollywood’un sevilen isimlerinden biri.

Andrew Garfield, Örümcek Adam rolünün çok ötesine uzanan kariyeriyle Hollywood’un sevilen isimlerinden biri.

Bazı oyuncuları ilk izlediğimiz rolle hatırlarız. Andrew Garfield için de pek çok kişinin aklına önce Peter Parker geliyor. Oyuncunun The Amazing Spider-Man filmlerinde canlandırdığı karakter, onu dünya çapında geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Peter’ın heyecanını, kırılganlığını ve sorumlulukları karşısındaki bocalamasını ekrana taşıyan Garfield, Örümcek Adam hayranlarının hafızasında kendine ayrı bir yer açtı.

Emma Stone’un canlandırdığı Gwen Stacy ile Peter Parker’ın ilişkisi de bu filmlerin en çok hatırlanan taraflarından biri oldu. Garfield’ın yıllar sonra Spider-Man: No Way Home ile aynı karaktere dönmesi, onu bu rolde yeniden görmek isteyenler için nostaljik bir buluşmaya dönüştü. Oyuncu, yıllar geçse de Örümcek Adam’la kurduğu bağın izleyicinin hafızasında yaşamasından duyduğu mutluluğu röportajlarında dile getiriyor. 

Ancak Garfield’ın kariyeri yalnızca süper kahraman filmlerinden oluşmuyor. The Social Network filmindeki Eduardo Saverin rolü, oyunculuğunun daha geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağlayan önemli işlerinden biriydi. Ardından Hacksaw Ridge, Silence ve tick, tick... BOOM! gibi farklı türlerdeki yapımlarda kamera karşısına geçti. Bir projede savaşın ortasında inançlarından vazgeçmeyen bir karakteri canlandırırken, başka bir projede müzik ve sahne performansıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Bu çeşitlilik, Garfield’ı tek bir karakter üzerinden tanımlamayı zorlaştırıyor. Yine de onu düşündüğümüzde gözümüzün önüne gelen görüntü uzun süre aynıydı: Kısa, hacimli saçları ve çoğunlukla daha kısa tuttuğu sakallarıyla tanıdığımız bir oyuncu. Son dönemdeki görünümü ise bu alışılmış imajdan belirgin biçimde ayrılıyor.

Andrew Garfield’ın omuzlarına uzanan saçları ve gür sakalları yeni imajının en dikkat çeken parçaları oldu.

Andrew Garfield’ın omuzlarına uzanan saçları ve gür sakalları yeni imajının en dikkat çeken parçaları oldu.

Garfield, son dönemde saçlarını uzatarak farklı bir görünüm benimsedi. Daha önce yukarı doğru şekillendirdiği kısa saçlarının yerini, yüzünün çevresine düşen uzun ve dalgalı saçlar aldı. Sakallarıyla birlikte bu görünüm, oyuncunun Örümcek Adam dönemindeki imajından oldukça farklı bir hava yaratıyor.

43 yaşındaki oyuncu, 2 Ekim’de Londra’da yeni filmi The Uprising için katıldığı tanıtım sırasında omuz hizasındaki saçlarıyla görüntülendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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