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Yeni Mesleği Ortaya Çıktı: Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Yeni Mesleği Ortaya Çıktı: Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 12:45
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Ceren’in esprilerini unutmak mümkün mü? Acemi Cadı’nın kızıl saçlı, neşeli lise öğrencisi, diziyi izleyenlerin hafızasında hâlâ aynı haliyle duruyor. Ancak ona hayat veren Dicle Alkan, yıllar içinde oldukça farklı bir tarza büründü. Ekranlardan uzaklaşan oyuncunun fotoğrafları, eski dizinin takipçilerine nostalji yaşatıyor. Gelin, önce Acemi Cadı günlerini hatırlayalım, ardından Alkan’ın değişimine bakalım.

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Acemi Cadı, okul hayatına sihir karışan hikâyesiyle bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerindendi.

Acemi Cadı, okul hayatına sihir karışan hikâyesiyle bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerindendi.

Acemi Cadı denince gözümüzün önüne gelenler hâlâ aynı. 2006 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Ayşegül’ün hem okul hayatına hem de cadılık dünyasına alışmaya çalışmasını anlatıyordu. Aşk, arkadaşlık ve okul meselelerine bir de yanlış yapılan büyüler eklenince işler iyice karışıyordu.

Merve Boluğur’un Ayşegül’e hayat verdiği yapımda Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler de rol alıyordu. Ayşegül’ün Melda ve Selda halalarıyla yaşadığı ev, dizinin en eğlenceli olaylarına sahne oluyordu. Rasim Öztekin’in seslendirdiği konuşan kedi Duman da bu dünyanın unutulmaz parçalarındandı. 

Ancak diziyi hatırlatan yalnızca büyüler ya da Ayşegül’ün evdeki maceraları değil. Okuldaki arkadaşları, rekabetleri ve bitmek bilmeyen aksilikler de hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Bugün eski sahnelerine rastladığımızda, karakterlerin kıyafetlerinden saç modellerine kadar pek çok ayrıntı bizi o yıllara götürüyor. Bu karakterler arasında, kızıl saçları ve kendine özgü esprileriyle hemen akla gelen bir isim de vardı: Ceren.

Dicle Alkan’ın canlandırdığı Ceren, dizinin en renkli karakterlerinden biriydi.

Dicle Alkan’ın canlandırdığı Ceren, dizinin en renkli karakterlerinden biriydi.

Ayşegül’ün okul arkadaşlarından Ceren, olayların en ciddi anında bile yaptığı esprilerle ortamın havasını değiştiren bir karakterdi. Arkadaşlarının her zaman aynı heyecanla karşılık vermediği şakaları, onun neşesini pek etkilemiyordu. Biraz saf, iyi niyetli ve hareketli haliyle dizinin komedi tarafında kendine ayrı bir yer açmıştı.

Üstelik Ceren’in akılda kalan tek özelliği esprileri değildi. Kızıl, kabarık saçları da karakterin görüntüsüyle özdeşleşmişti. Dicle Alkan’ı başka bir fotoğrafta gördüğümüzde önce Ceren’i hatırlamamızın nedenlerinden biri de bu belirgin imajdı.

Ayşegül’ün sihirli dünyasıyla yolları kesiştiğinde başına gelenler ise karakterin eğlenceli sahnelerini çoğaltıyordu. Dizinin bir bölümünde sihir dünyasına izinsiz girdiği için çekirgeye çevrilmiş, başka bir bölümde de Ayşegül’ün hazırladığı karışımı meyve suyu sanıp içince koyuna dönüşmüştü. Ceren’in sıradan okul hayatı, arkadaşının cadı olması nedeniyle hiç de sıradan ilerlemiyordu.

Dizide bu karaktere hayat veren Dicle Alkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyuncunun kariyerinde Acemi Cadı dışında Belalı Baldız ve Sevgili Babam gibi yapımlar da bulunuyor. Ancak geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında onu hâlâ Ceren olarak sakladığı açık.

Dicle Alkan’ın yıllar içindeki değişiminde özellikle saçları ve tarzı öne çıkıyor.

Dicle Alkan’ın yıllar içindeki değişiminde özellikle saçları ve tarzı öne çıkıyor.

Acemi Cadı’nın kızıl saçlı Ceren’i olarak hafızalara kazınan Dicle Alkan, yıllar içinde farklı bir tarza büründü. Dizideki kabarık kızıl saçlarının yerini farklı renk ve modeller alırken, paylaşımları onu hâlâ Ceren olarak hatırlayanlara nostalji yaşatıyor.

Ancak Alkan’ın hayatındaki değişim yalnızca görünümüyle sınırlı değil. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu, DJ’lik de yapıyor. Oyunculuk ve tiyatronun yanında müziğe yönelen Alkan’ın yeni işi, onu yalnızca Acemi Cadı’dan tanıyanlar için dikkat çekici bir ayrıntı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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