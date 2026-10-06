Yeni Mesleği Ortaya Çıktı: Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Acemi Cadı denince gözümüzün önüne gelenler hâlâ aynı. 2006 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Ayşegül’ün hem okul hayatına hem de cadılık dünyasına alışmaya çalışmasını anlatıyordu. Aşk, arkadaşlık ve okul meselelerine bir de yanlış yapılan büyüler eklenince işler iyice karışıyordu.

Merve Boluğur’un Ayşegül’e hayat verdiği yapımda Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler de rol alıyordu. Ayşegül’ün Melda ve Selda halalarıyla yaşadığı ev, dizinin en eğlenceli olaylarına sahne oluyordu. Rasim Öztekin’in seslendirdiği konuşan kedi Duman da bu dünyanın unutulmaz parçalarındandı.

Ancak diziyi hatırlatan yalnızca büyüler ya da Ayşegül’ün evdeki maceraları değil. Okuldaki arkadaşları, rekabetleri ve bitmek bilmeyen aksilikler de hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Bugün eski sahnelerine rastladığımızda, karakterlerin kıyafetlerinden saç modellerine kadar pek çok ayrıntı bizi o yıllara götürüyor. Bu karakterler arasında, kızıl saçları ve kendine özgü esprileriyle hemen akla gelen bir isim de vardı: Ceren.