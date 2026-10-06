Yeni Mesleği Ortaya Çıktı: Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan’ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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Ceren’in esprilerini unutmak mümkün mü? Acemi Cadı’nın kızıl saçlı, neşeli lise öğrencisi, diziyi izleyenlerin hafızasında hâlâ aynı haliyle duruyor. Ancak ona hayat veren Dicle Alkan, yıllar içinde oldukça farklı bir tarza büründü. Ekranlardan uzaklaşan oyuncunun fotoğrafları, eski dizinin takipçilerine nostalji yaşatıyor. Gelin, önce Acemi Cadı günlerini hatırlayalım, ardından Alkan’ın değişimine bakalım.
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Acemi Cadı, okul hayatına sihir karışan hikâyesiyle bir dönemin unutulmaz gençlik dizilerindendi.
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Dicle Alkan’ın canlandırdığı Ceren, dizinin en renkli karakterlerinden biriydi.
Dicle Alkan’ın yıllar içindeki değişiminde özellikle saçları ve tarzı öne çıkıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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