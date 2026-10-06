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İlyas Salman’dan “Maneviyata İnanmadığı İçin Çarpıldı” Diyenlere Yanıt!

İlyas Salman’dan “Maneviyata İnanmadığı İçin Çarpıldı” Diyenlere Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 14:25
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İlyas Salman’ın kürsüdeki sözleri dikkat çekti. Yeşilçam’ın usta oyuncusu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış töreninde sahneye çıktı. Geçirdiği rahatsızlıktan söz eden Salman, sağlık sorununu inancıyla ilişkilendiren yorumlara da yanıt verdi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı açıklamada oyuncunun Ankara göndermesi öne çıktı. İşte Salman’ın konuşmasının detayları…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İlyas Salman, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerine hayat veren isimlerden biri.

İlyas Salman, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerine hayat veren isimlerden biri.

İlyas Salman’ı düşündüğümüzde gözümüzün önüne önce yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz filmleri geliyor. Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo ve Sarı Mercedes, oyuncunun kariyerinde iz bırakan yapımlardan bazıları. Salman, kimi zaman iyi niyeti yüzünden kandırılan, kimi zaman da hayallerinin peşinden giderken türlü engellerle karşılaşan karakterleri canlandırdı.

Onun filmlerinde güldüğümüz sahnelerin arkasında çoğu zaman bir haksızlık, geçim derdi veya hayal kırıklığı vardı. Banker Bilo’daki Bilo ile Çiçek Abbas’taki Abbas, bu nedenle yalnızca komik diyaloglarıyla hatırlanmadı. Yaşadıklarıyla da seyircinin hafızasında yer edindi. Salman’ın komedinin yanında dram rollerinde de karşılık bulması, oyunculuğunun önemli özelliklerinden biri oldu.

Usta oyuncu, sinema kariyerinin dışında toplumsal konulara ilişkin açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Dünya görüşünü ve inanca dair düşüncelerini açıkça paylaşan Salman’ın sözleri, zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşiyor.

Bu kez konuşulan açıklaması ise bir ödül töreninden geldi. Salman, geçirdiği rahatsızlığa ilişkin kendisine yöneltilen yorumları sahnede gündeme taşıdı. Sağlık sorununu inancıyla ilişkilendiren kişilere, mizahi bir karşılık verdi.

Altın Koza’nın kapanış töreninde ödül veren Salman, geçirdiği rahatsızlıktan söz etti.

Altın Koza’nın kapanış töreninde ödül veren Salman, geçirdiği rahatsızlıktan söz etti.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Jülide Ateş ve Volkan Severcan’ın sunduğu gecede, sinema dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Halil Ergün, Zuhal Olcay ve İlyas Salman da törene katılan sanatçılar arasındaydı.

Salman, gecede En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kabaali’ye ödülünü takdim etti. Ancak sahneye çıktığında yalnızca ödül vermekle kalmadı; kendi yaşadığı rahatsızlığa ve bunun hakkında yapılan yorumlara da değindi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Salman, pıhtı atması sonucu geçirdiği rahatsızlığın ardından bazı kişilerin kendisi hakkında “Maneviyata inanmadığı için çarpıldı” yorumunu yaptığını anlattı.

Oyuncu, bu sözlere yanıt verirken önce yaşadığını kendi ifadeleriyle tarif etti. Ardından “çarpıldım” kelimesini kullanarak kendisine yöneltilen yoruma geçti. Konuşmasının devamında ise konuyu esprili bir karşılıkla Ankara’ya bağladı.

“Halbuki teğet geçti. Ankara’ya uğrayacaktı” sözleriyle gönderme yaptı.

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı konuşmada İlyas Salman şu ifadeleri kullandı:

“Çenemde pıhtı attı. Daha doğrusu çarpıldım, birtakım kişiler dedi ki maneviyata inanmadığı için çarpıldı. Halbuki teğet geçti. Ankara’ya uğrayacaktı.”

Salman, sağlık sorununu maneviyata ilişkin düşünceleriyle açıklayan kişilerin yorumlarını bu sözlerle tiye aldı. Kendisi hakkında kullanılan “çarpıldı” ifadesini konuşmasına taşıyan oyuncu, “teğet geçti” diyerek eleştirilere mizahi bir yanıt verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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