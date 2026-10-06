İlyas Salman’dan “Maneviyata İnanmadığı İçin Çarpıldı” Diyenlere Yanıt!
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İlyas Salman’ın kürsüdeki sözleri dikkat çekti. Yeşilçam’ın usta oyuncusu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış töreninde sahneye çıktı. Geçirdiği rahatsızlıktan söz eden Salman, sağlık sorununu inancıyla ilişkilendiren yorumlara da yanıt verdi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı açıklamada oyuncunun Ankara göndermesi öne çıktı. İşte Salman’ın konuşmasının detayları…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İlyas Salman, Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerine hayat veren isimlerden biri.
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Altın Koza’nın kapanış töreninde ödül veren Salman, geçirdiği rahatsızlıktan söz etti.
“Halbuki teğet geçti. Ankara’ya uğrayacaktı” sözleriyle gönderme yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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