İlyas Salman’dan “Maneviyata İnanmadığı İçin Çarpıldı” Diyenlere Yanıt!

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Jülide Ateş ve Volkan Severcan’ın sunduğu gecede, sinema dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Halil Ergün, Zuhal Olcay ve İlyas Salman da törene katılan sanatçılar arasındaydı.

Salman, gecede En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kabaali’ye ödülünü takdim etti. Ancak sahneye çıktığında yalnızca ödül vermekle kalmadı; kendi yaşadığı rahatsızlığa ve bunun hakkında yapılan yorumlara da değindi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Salman, pıhtı atması sonucu geçirdiği rahatsızlığın ardından bazı kişilerin kendisi hakkında “Maneviyata inanmadığı için çarpıldı” yorumunu yaptığını anlattı.

Oyuncu, bu sözlere yanıt verirken önce yaşadığını kendi ifadeleriyle tarif etti. Ardından “çarpıldım” kelimesini kullanarak kendisine yöneltilen yoruma geçti. Konuşmasının devamında ise konuyu esprili bir karşılıkla Ankara’ya bağladı.