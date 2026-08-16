Sevgili Yay, bugün gündelik düzeninde bir dağınıklık var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin iş rutini alanını etkiliyor. Planların bir türlü düzene oturmayabilir bu nedenle öfkelenme. Kendini yorgun ve verimsiz hissedebilirsin, ancak bu bir tembellik değil; bugün gerçekten enerji düşük. İş hayatında az iş yapıp onu iyi yapmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise uzak bir konuda sağlam bir adım atmanı destekliyor.

Maddi konularda küçük harcamalar kontrolden çıkabilir. Bugün nereye ne harcadığını takip etmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün enerjin düşük. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine ayıracak halin olmayabilir; bunu ona açıklarsan yanlış anlaşılmanın önüne geçersin. Bekar bir Yay burcu isen, bugün kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Kalbin de dinlenmek istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…