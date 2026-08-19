Sevgili Yay, bugün sabah iç dünyanda sana şifa olacak bir karar anı var. Akrep’teki İlk Dördün, uzun süredir kendi içinde taşıdığın bir yükü bırakıp hafiflemeni söylüyor. Güneş ile Lilith’in senin burcunla kurduğu güzel açı, içindeki özgür ve özgün sesi en doğal haliyle dışarı vurmanı destekliyor. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde ise enerjin, neşen ve çekiciliğin gözle görülür şekilde artıyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde planladığın akılcı bir fikri öğleden sonra neşeyle hayata geçirebilirsin. Bugün kendine ve gelişimine yatırım yapmak sana çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tüm ışığınla ışıldıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, özgürlük ihtiyacını ve heyecanlarını partnerine içtenlikle anlatmalısın; bu açık iletişim ilişkinizi çok daha taze kılacak. Bekar bir Yay burcu isen, öğleden sonra büyüleyici çekim gücünle dikkatleri üzerine toplayacaksın. Bugün olduğun gibi davranmaktan hiç çekinmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…