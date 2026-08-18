Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanında ilerliyor ve içe dönük halin sürüyor. İş hayatında bugün de sessizce çalışmalı, kendini kalabalığa zorlamamalısın. Bu dinlenme dönemi boşa geçmiyor; Güneş dört gün sonra kariyer alanına geçtiğinde çok daha güçlü başlayacaksın. Yarınki İlk Dördün günlük düzeninle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda arka planda süren planın olgunlaşıyor. Bugün de kimseye anlatmak zorunda değilsin, biraz daha bekletmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de sakinsin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle sessiz bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Yay burcu isen, içindeki duygu olgunlaşmaya devam ediyor. Acele etmene gerek yok… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…