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4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in arkadaşlık alanından Satürn'e karşıt açı yapması bugün arkadaşlarınla yapacağın bir spor etkinliğinde kendini zorlamana yol açabilir. Futbol, basketbol ya da koşu gibi hareketli bir aktiviteye katılacaksan en az birkaç dakika ısınma hareketleri yapmak ve eklemlerini hazırlamak diz ve ayak bileği sakatlıklarının önüne geçer. Eski ya da tabanı aşınmış spor ayakkabılarla koşmak bel ve dizlerini zorlar. Egzersizden sonra kaslarını esnetmek ertesi gün yaşanabilecek tutulmayı azaltır. Ortak kaynaklar alanındaki azalan Ay bedenindeki fazlalıkları atmak için sade bir beslenmeyi öneriyor; kızartmalar yerine ızgara ve haşlama yemekleri tercih et. Egzersiz sonrası protein içeren bir ara öğün yemek kaslarının toparlanmasını hızlandırır. Dinlenme gününü de ihmal etme; bedenin buna ihtiyaç duyuyor.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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