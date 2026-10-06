Sevgili Yay, bir seyahat, eğitim ya da yeni bir proje bugün aniden gündemine girebilir; Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı bu fırsatın kapısını aralıyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu fırsatın detaylarını atlamamanı öğütlüyor; coşkuyla atılmadan önce planı bir kez gözden geçirmek seni koruyor.

Maddi olarak ani bir harcama isteği doğabilir; bütçeni gözden geçirip gerçekten gerekli olup olmadığını sormak bugün işine yarıyor. Detaylı bir araştırma seni beklenmedik bir kayıptan koruyabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün ortaya attığın beklenmedik bir fikir partnerinle aranızda yeni bir heyecan yaratabilir. Yalnızsan, hiç planlamadığın bir anda biriyle tanışman seni şaşırtabilir; bu ani tanışıklığı merakla ama acele etmeden sürdürmen sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…