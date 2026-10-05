Yeni bir fikir ya da tanışma önündeki birkaç günü daha canlı kılabilir Yay; yöneticin Jüpiter'in Ay'la kendi burcunda kavuşması genişleme ve öğrenme arzunu güçlü biçimde besliyor. Kısa bir araştırma ya da sohbet bugün yeni kapılar açabilir; seyahat, eğitim ya da farklı bir bakış açısı gerektiren işler bugün özellikle ilgi çekici. Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu ise bir konuşmada niyetini bulanıklığa yer bırakmadan ortaya koymanı sağlıyor.

Maddi olarak riskleri stratejik şekilde değerlendirip fırsatları küçük adımlarla test etmek gereksiz zorlanmayı engelliyor; sosyal çevrenden gelecek destek, bir projeyi daha cesurca sunmana yardımcı olabilir. Venüs'ün retrosu uzun vadeli bir harcamada temkinli olmanı öğütlese de, bugünkü iyimser hava küçük bir riski almana izin veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün ortak bir gelecek planı üzerine konuşman beklediğinden daha keyifli geçiyor. Yalnızsan, farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle bugün tanışman hiç de sürpriz olmaz; merakını canlı tutup adım adım ilerlemen seni ufak ama büyüyen bir kazanıma götürüyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…