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Yay Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kariyer alanında bugün sana bir ilgi odağı düşüyor. Ay'ın Başak'taki boşluğu yöneticilerle yapılacak konuşmaların net bir sonuca bağlanmayabileceğini hatırlatıyor; önemli bir teklifi zorlamak yerine zemin hazırlamak daha mantıklı. Yöneticin Jüpiter'in Aslan'daki konumu ileriye dönük planlar için cesaret veriyor, ama ayrıntıları atlamadan ilerlemek gerekiyor.

Maddi olarak iş yerinden gelecek bir ödeme, prim ya da ek gelir bugün gündeme gelebilir. Sözlü verilen sözleri yazılı hale getirmeye çalış. Gizli kalan bir masraf ya da küçük bir kesinti de gözüne çarpabilir; kayıtlarını kontrol etmek zaman kazandırır.

Gelelim aşka. Gizli bir duygu ya da kimseye anlatmadığın bir hikâye Venüs retrosuyla yüzeye çıkabilir. Sevdiğin kişiyle bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak daha iyi gelir. Bekarsan iş çevrenden biri sana farklı gözle bakıyor olabilir; bunu fark etmek için dikkatini ver, ama bugün bir adım atmak şart değil.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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