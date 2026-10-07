Sevgili Yay, kariyer alanında bugün sana bir ilgi odağı düşüyor. Ay'ın Başak'taki boşluğu yöneticilerle yapılacak konuşmaların net bir sonuca bağlanmayabileceğini hatırlatıyor; önemli bir teklifi zorlamak yerine zemin hazırlamak daha mantıklı. Yöneticin Jüpiter'in Aslan'daki konumu ileriye dönük planlar için cesaret veriyor, ama ayrıntıları atlamadan ilerlemek gerekiyor.

Maddi olarak iş yerinden gelecek bir ödeme, prim ya da ek gelir bugün gündeme gelebilir. Sözlü verilen sözleri yazılı hale getirmeye çalış. Gizli kalan bir masraf ya da küçük bir kesinti de gözüne çarpabilir; kayıtlarını kontrol etmek zaman kazandırır.

Gelelim aşka. Gizli bir duygu ya da kimseye anlatmadığın bir hikâye Venüs retrosuyla yüzeye çıkabilir. Sevdiğin kişiyle bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak daha iyi gelir. Bekarsan iş çevrenden biri sana farklı gözle bakıyor olabilir; bunu fark etmek için dikkatini ver, ama bugün bir adım atmak şart değil.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…