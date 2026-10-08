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Yay Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, arkadaşlarının ve iş çevrenin desteği bugün yanında; Ay'ın Terazi'ye geçişi takım çalışmasını ve yeni tanışıklıkları şansına çeviriyor. Akşam Ay ile Uranüs'ün üçgeni ortak bir projede ya da toplantıda sürpriz bir işbirliği önerisi getirebilir. Jüpiter'in Aslan'daki konumu uzak hedefler ve yurt dışı bağlantılı fikirler için cesaret veriyor.

Maddi olarak arkadaşlarla yapılan bir ortak harcama ya da etkinlik masrafı gündeme geliyor. Kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak dostluğu korur. Yeniay'a bir gün kalmışken uzun vadeli bir yatırım kararını ertelemen daha güvenli.

Gelelim aşka. Gizli evindeki Venüs retrosu anlatılmamış bir duyguyu yüzeye çıkarabilir; ilişkin varsa bunu sakin bir ortamda paylaşmak ağır bir yükü hafifletir. Bekar Yay ise arkadaş çevrenden biri sana bugün farklı bir gözle bakıyor olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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