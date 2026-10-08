Sevgili Yay, arkadaşlarının ve iş çevrenin desteği bugün yanında; Ay'ın Terazi'ye geçişi takım çalışmasını ve yeni tanışıklıkları şansına çeviriyor. Akşam Ay ile Uranüs'ün üçgeni ortak bir projede ya da toplantıda sürpriz bir işbirliği önerisi getirebilir. Jüpiter'in Aslan'daki konumu uzak hedefler ve yurt dışı bağlantılı fikirler için cesaret veriyor.

Maddi olarak arkadaşlarla yapılan bir ortak harcama ya da etkinlik masrafı gündeme geliyor. Kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak dostluğu korur. Yeniay'a bir gün kalmışken uzun vadeli bir yatırım kararını ertelemen daha güvenli.

Gelelim aşka. Gizli evindeki Venüs retrosu anlatılmamış bir duyguyu yüzeye çıkarabilir; ilişkin varsa bunu sakin bir ortamda paylaşmak ağır bir yükü hafifletir. Bekar Yay ise arkadaş çevrenden biri sana bugün farklı bir gözle bakıyor olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…