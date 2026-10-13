Sevgili Yay, eğitim, yurt dışı ya da yayıncılıkla ilgili bir işin bugün hızlanabilir; yöneticin Jüpiter dokuzuncu evden Ay'la kare yaparken büyük vaatler verebilirsin, ama takvimini önce kendin doğrulamalısın. Ay'ın on ikinci evden geçişi sessiz çalışmayı destekliyor, öğleden sonra boşluktaki Ay bu sessizliği uzatıyor. Karar vermek yerine fikir toplamak için bu saatleri kullan.

Maddi olarak seyahat, kurs ya da yurt dışı bağlantılı bir ödeme gündeme gelebilir. Jüpiter'in cömertlik getirmesine rağmen bütçe sınırını önceden çizmek gerekiyor; fiyat karşılaştırması yapmadan rezervasyon yapma. Venüs retrosu gizli bir gideri ortaya çıkarabilir.

Gelelim aşka. On ikinci evdeki Venüs retrosu uzun süredir içinde sakladığın bir duyguyu itiraf etme isteği yaratıyor; ilişkin varsa bunu kırıcı olmadan paylaşmak yakınlaşma sağlar. Bekar Yay ise ulaşılmaz görünen birine duyduğu hayranlığı sakin bir mesajla ifade edebilir, yanıtı beklemeden kendi hızında ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…