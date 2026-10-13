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Yay Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, eğitim, yurt dışı ya da yayıncılıkla ilgili bir işin bugün hızlanabilir; yöneticin Jüpiter dokuzuncu evden Ay'la kare yaparken büyük vaatler verebilirsin, ama takvimini önce kendin doğrulamalısın. Ay'ın on ikinci evden geçişi sessiz çalışmayı destekliyor, öğleden sonra boşluktaki Ay bu sessizliği uzatıyor. Karar vermek yerine fikir toplamak için bu saatleri kullan.

Maddi olarak seyahat, kurs ya da yurt dışı bağlantılı bir ödeme gündeme gelebilir. Jüpiter'in cömertlik getirmesine rağmen bütçe sınırını önceden çizmek gerekiyor; fiyat karşılaştırması yapmadan rezervasyon yapma. Venüs retrosu gizli bir gideri ortaya çıkarabilir.

Gelelim aşka. On ikinci evdeki Venüs retrosu uzun süredir içinde sakladığın bir duyguyu itiraf etme isteği yaratıyor; ilişkin varsa bunu kırıcı olmadan paylaşmak yakınlaşma sağlar. Bekar Yay ise ulaşılmaz görünen birine duyduğu hayranlığı sakin bir mesajla ifade edebilir, yanıtı beklemeden kendi hızında ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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