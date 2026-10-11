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Yay Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, güne Ay'ın Plüton'la karesi damga vuruyor; günün başında yazışma ve konuşmalarda iç gerilimin yükselebilir, işle ilgili bir söylenti ya da yarım kalmış bir görev zihnini meşgul edebilir. Akrep'teki Ay'ın on ikinci evinden geçmesi sessiz çalışmayı ve geri planda kalmayı destekliyor. Mars'ın eğitim ve yayıncılık alanında olması sabah kareyle birlikte acele kararlar vermene yol açabilir.

Maddi olarak yurt dışı bağlantılı gelir, eğitim giderleri ya da yayın projeleri gündeme geliyor. Venüs retrosu kafandaki yatırım fikrini sorguluyor; tutarı yazıya dökmeden ve karşı tarafın sözünü belgelemeden onay verme. Küçük bir tasarruf planı bugün büyük bir güven duygusu verir.

Gelelim aşka. Ay'ın Venüs'le kavuşması duygularını içinde taşıdığın anlamına gelebilir; ilişkin varsa iç dünyanı biraz daha paylaşmak yakınlaştırır. Bekar Yay ise uzaktan gelen bir mesaj ya da yabancı kökenli biriyle sohbet kalbini ısıtabilir, ancak bu ilgiyi hemen ilişkiye çevirmemek gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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