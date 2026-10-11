Sevgili Yay, güne Ay'ın Plüton'la karesi damga vuruyor; günün başında yazışma ve konuşmalarda iç gerilimin yükselebilir, işle ilgili bir söylenti ya da yarım kalmış bir görev zihnini meşgul edebilir. Akrep'teki Ay'ın on ikinci evinden geçmesi sessiz çalışmayı ve geri planda kalmayı destekliyor. Mars'ın eğitim ve yayıncılık alanında olması sabah kareyle birlikte acele kararlar vermene yol açabilir.

Maddi olarak yurt dışı bağlantılı gelir, eğitim giderleri ya da yayın projeleri gündeme geliyor. Venüs retrosu kafandaki yatırım fikrini sorguluyor; tutarı yazıya dökmeden ve karşı tarafın sözünü belgelemeden onay verme. Küçük bir tasarruf planı bugün büyük bir güven duygusu verir.

Gelelim aşka. Ay'ın Venüs'le kavuşması duygularını içinde taşıdığın anlamına gelebilir; ilişkin varsa iç dünyanı biraz daha paylaşmak yakınlaştırır. Bekar Yay ise uzaktan gelen bir mesaj ya da yabancı kökenli biriyle sohbet kalbini ısıtabilir, ancak bu ilgiyi hemen ilişkiye çevirmemek gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…