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Yay Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gündüz Ay'ın arkadaş ve topluluk evinde olması sosyal çevrenden gelen bir davet ya da fikirle seni hareketlendiriyor; akşam Akrep'e geçince gündem içe dönüş, dinlenme ve kapanışlara kayıyor. Gün içinde bir arkadaşla plan yapmak ya da ortak bir hedef konuşmak keyif verir, akşam ise yalnız kalıp kafanı toplamak iyi gelir. Mars yurt dışı ve eğitim evinde olduğu için öğrenme ya da seyahat planı için de hareketli bir gün.

Maddi olarak retro Venüs gizli evinde olduğu için görünmeyen bir gider, eski bir abonelik ya da unutulmuş bir borç gündeme gelebilir. Gündüz grup içi harcamalarda katkı payını netleştirmek dostlukları korur.

Gelelim aşka. Neptün aşk evinde olduğu için romantik hayaller güçlü, ama Venüs retrosu gerçekle hayal arasındaki farkı hatırlatıyor. İlişkin varsa ortak bir hayal ya da seyahat planı konuşmak yakınlaştırır. Bekar Yay ise bir arkadaş çevresinden ya da bir etkinlikten gelen ilgi seni heyecanlandırabilir, ama ilk izlenimle sınırlı kalma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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