Sevgili Yay, Ay bugün burcuna geçiyor ve enerjin, özgüvenin ve açık sözlülüğün yükseliyor; iş yerinde kendini ifade etmek için güçlü bir gün. Sabaha doğru Neptün'le yaptığı üçgen yaratıcı fikirlerini besliyor, öğleye doğru Plüton'la yaptığı sekstil kısa konuşmalarda etkili olmanı sağlıyor. Gün ilerlerken yedinci evdeki Uranüs'ün karşıtlığı ortaklıkta ani bir değişikliğe yol açabilir, bağımsızlık isteğin ile iş birliği ihtiyacı arasında denge kur.

Maddi olarak eğitim, seyahat ve yurt dışı bağlantılı gelirler gündemde. Yöneticin Jüpiter'in burcunda olması şansını artırıyor; yine de ödeme koşullarını yazılı almak ve fiyat karşılaştırmak gerekiyor. Venüs retrosu gizli bir gideri ortaya çıkarabilir.

Gelelim aşka. On ikinci evdeki Venüs retrosu hayal ile gerçek arasındaki farkı gösteriyor; ilişkin varsa beklentilerini dürüstçe söylemek yakınlaşma sağlar. Bekar Yay ise ulaşılmaz görünen birine duyduğu ilgiyi sakin bir mesajla netleştirebilir, kendi hızını korumalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…