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Yay Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, burcundaki Ay enerjini ve açık sözlülüğünü yükseltirken Güneş ile Jüpiter'in sekstili dokuzuncu evindeki eğitim, yayın ve yurt dışı konularında yeni bir fırsat sunuyor; bir kurs, bir proje ya da uzak bir ortaklıkla ilgili haber gelebilir. On birinci evinden destek alan hedeflerini topluluk içinde dile getirmek bugün karşılık bulur.

Maddi olarak Jüpiter'in cömertliği kazanç ihtimalini artırıyor, ancak Ay burcunda olduğu için harcama isteği de yükseliyor. Seyahat ya da eğitim ödemelerinde toplam maliyeti yazıya dökmek ve ödeme koşullarını netleştirmek seni korur.

Gelelim aşka. Ortak bir hedefi paylaşmak ilişkine heyecan katıyor; partnerinle birlikte yapacağın bir gezi planı ya da yeni bir ortak hobi bağınızı sağlamlaştırır. Bekar Yay ise sosyal grubunda tanıştığı farklı bir şehirden ya da ülkeden birine ilgi duyabilir, sohbeti açık sözlülükle ama nazikçe sürdürmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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