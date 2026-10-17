Sevgili Yay, İlk Dördün'ün akşam saatlerinde ikinci evindeki Ay ile arkadaş çevresi evindeki Güneş'i karşılaştırması, gelir ve harcama dengenle topluluk hedeflerin arasında bir seçim yapmanı istiyor. Arkadaşlarla yapılacak büyük bir ortak plana katılmadan önce kendi payını açıkça hesaplamak, sonradan gelen gerginliği önler.

Maddi olarak on ikinci evdeki Merkür ile Ay'ın sabah uyumu, gözünden kaçan küçük bir gideri keşfetmeni sağlıyor. Hesap özetini baştan sona okumak ve kullanmadığın bir hizmeti iptal etmek bugün işe yarar. Düzenli ödeme günlerini takvime yazmak da kolaylık sağlar.

Gelelim aşka. Güneş'in arkadaş evinden gelen sıcaklığı, ilişkin varsa ortak bir arkadaş grubuyla geçireceğin akşamı keyifli kılar. Bekar Yay ise ortak çevresindeki birine ilgi duyabilir, ama sohbeti kalabalıkta değil iki kişilik bir ortamda derinleştirmek daha verimli olur. Akşam sakin bir sohbet de yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…