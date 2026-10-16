Sevgili Yay, ikinci evinden geçen Ay gelir ve harcama dengeni gündeme getirirken öğle sonrasında beşinci evindeki Satürn'e açılan kare yaratıcı bir projede ya da eğlence planında tatsız bir engel çıkarabilir. Planı küçültüp yalnızca gerçekten keyif alacağın kısmı sürdürmek moralini korur. Plan değişikliğini arkadaşlarına erkenden haber vermek de gerginliği azaltır.

Maddi olarak on ikinci evdeki Venüs retrosu farkına varmadığın bir gideri ya da kullanmadığın bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Banka hareketlerini taramak bugün kâr getirir. Düzenli ödeme tarihlerini takvime işlemek de hafta sonu işine yarar.

Gelelim aşka. Venüs'e uzanan Ay sekstili içindeki duyguları sakin bir dille söylemene yardım ediyor; ilişkin varsa küçük bir sürprizle sevgini hatırlatabilirsin. Bekar Yay ise gün içinde birinin ilgisini fark edebilir, hemen yorum yapmak yerine birkaç sohbetle gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…