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Yay Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, öğle saatlerinde Ay Plüton'la buluşurken yakın çevrenle iletişimin, kısa yolculukların ve yazışmaların tonu belirginleşiyor; on ikinci evdeki retro Venüs'le yaptığı kare, söylemediğin bir şeyin içte biriktiğini hissettirebilir. Karşındakine tüm hikâyeyi anlatmak zorunda değilsin ama tek bir net cümle kurmak içini rahatlatır. Bu cümleyi akşama bırakmadan öğleden sonra söylemek daha iyi.

Maddi olarak yedinci evdeki Uranüs ile Ay'ın öğleden sonraki üçgeni, ortak bir iş ya da ortak bir ödeme konusunda esnek davranmanı destekliyor. Kısa bir yolculuk masrafını önceden hesapla. Hesap özetini baştan sona okumak sürprizleri azaltır.

Gelelim aşka. Beşinci evdeki Neptün romantik fikirleri besliyor; ilişkin varsa küçük bir yazılı not bile sıcaklık katar. Bekar Yay ise kısa bir sohbetten fazlasını beklemeden yazışmaya devam edebilir. Akşam arkadaşlarla kısa bir görüşme planlamak yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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