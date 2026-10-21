Sevgili Yay, Ay bütün gün dördüncü evinde yönsüz kalıyor; evde, aileyle ya da kendi köklerinle ilgili konular hassaslaşabilir, ama bugün karar almak yerine sakin kalmak daha iyi. Gece yarısını geçerken Güneş'in on birinci evinden beşinci evindeki Chiron'a karşıtlığı yaratıcı bir işte kendini ifade etme konusundaki çekingenliği gündeme getirebilir. Küçük bir hobi saati iyi gelir.

Maddi olarak ortaklıkla ilgili ani bir ödeme ya da değişiklik talebi gelebilir; Ay'ın yedinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu işaret ediyor. On ikinci evindeki Merkür yavaşlarken gözden kaçan küçük giderlere ve aboneliklere göz at.

Gelelim aşka. On ikinci evindeki retro Venüs içinde tuttuğun bir duyguyu ifade etmeni kolaylaştırıyor. Partnerinle kısa ve samimi bir konuşma geçmiş bir kırgınlığı yumuşatır. Bekar Yay ise arkadaş çevresinden gelen bir tanışma önerisini düşünmeli. Akşam açık havada kısa bir yürüyüş yap.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…