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Yay Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bütün gün dördüncü evinde yönsüz kalıyor; evde, aileyle ya da kendi köklerinle ilgili konular hassaslaşabilir, ama bugün karar almak yerine sakin kalmak daha iyi. Gece yarısını geçerken Güneş'in on birinci evinden beşinci evindeki Chiron'a karşıtlığı yaratıcı bir işte kendini ifade etme konusundaki çekingenliği gündeme getirebilir. Küçük bir hobi saati iyi gelir.

Maddi olarak ortaklıkla ilgili ani bir ödeme ya da değişiklik talebi gelebilir; Ay'ın yedinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu işaret ediyor. On ikinci evindeki Merkür yavaşlarken gözden kaçan küçük giderlere ve aboneliklere göz at.

Gelelim aşka. On ikinci evindeki retro Venüs içinde tuttuğun bir duyguyu ifade etmeni kolaylaştırıyor. Partnerinle kısa ve samimi bir konuşma geçmiş bir kırgınlığı yumuşatır. Bekar Yay ise arkadaş çevresinden gelen bir tanışma önerisini düşünmeli. Akşam açık havada kısa bir yürüyüş yap.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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