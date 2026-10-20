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Yay Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün ortasında on birinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken arkadaşlarından ya da bir gruptan destek gelebilir; ortak bir hedef için fikir alışverişi verimli geçer. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip dördüncü evine girince evde sakin kalmak, aileyle zaman geçirmek istiyorsun. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın yönsüz kalması önemli bir mesajı göndermeyi bekletmen gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak gece derinleşirken üçüncü evindeki Ay, dokuzuncu evindeki Jüpiter'le karşı karşıya geliyor. Eğitim, yolculuk ya da yayın giderlerinde fazla iyimser davranma. Rezervasyon veya kayıt ücretini yatırmadan önce şartları oku. Küçük harcamaları da bir kenara not et.

Gelelim aşka. Akşam saatlerinde Ay ile on ikinci evindeki Venüs retrosu arasındaki üçgen, içinde tuttuğun bir duyguyu sakin bir sohbetle dile getirmeni destekliyor. Bekar Yay ise sosyal medyada ya da eski bir arkadaşlık yoluyla yeniden bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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