Sevgili Yay, Ay aşk ve yaratıcılık alanından geçerken kalbin ve hayal gücün bugün daha neşeli. Gün boyunca Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı üçgenler eğitim, yurt dışı ve uzak planlarla ilgili cesaretini artırıyor; bir kurs ya da yolculuk fikri şekillenebilir. Jüpiter senin yöneticin olmasa bile bugün sana ışık tutuyor.

Maddi olarak hobi, eğlence ya da kursa yönelik harcamalarda keyifle ölçünün birbirine karışmasına izin verme. Retro Merkür on ikinci evinde gizli bir gideri hatırlatabilir; hesap özetine bakmak ve kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek yeterli.

Gelelim aşka. Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken arkadaş çevrendeki birine karşı duyduğun ilginin anlamını sorgulatıyor. Partnerinle arkadaşlarınızla birlikte bir yemek planlamak güzel bir bağ kurar. Bekar Yay ise ortak arkadaşlardan birinin sürpriz ilgisine şaşırabilir; yavaş ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…