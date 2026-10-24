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Yay Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay aşk ve yaratıcılık alanından geçerken kalbin ve hayal gücün bugün daha neşeli. Gün boyunca Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı üçgenler eğitim, yurt dışı ve uzak planlarla ilgili cesaretini artırıyor; bir kurs ya da yolculuk fikri şekillenebilir. Jüpiter senin yöneticin olmasa bile bugün sana ışık tutuyor.

Maddi olarak hobi, eğlence ya da kursa yönelik harcamalarda keyifle ölçünün birbirine karışmasına izin verme. Retro Merkür on ikinci evinde gizli bir gideri hatırlatabilir; hesap özetine bakmak ve kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek yeterli.

Gelelim aşka. Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken arkadaş çevrendeki birine karşı duyduğun ilginin anlamını sorgulatıyor. Partnerinle arkadaşlarınızla birlikte bir yemek planlamak güzel bir bağ kurar. Bekar Yay ise ortak arkadaşlardan birinin sürpriz ilgisine şaşırabilir; yavaş ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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