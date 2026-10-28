Sevgili Yay, Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde, yani eğitim, yurt dışı ve yayıncılık alanında hareketli bir dönem yaratıyor. Sabah Ay'ın Mars'la sekstili bir müşteri ya da iş ortağıyla verimli bir görüşme getirebilir. Öğle öncesi Merkür'le kurulan uyumsuz açı, perde arkasındaki bir bilginin yarım kalmasına neden olabilir; önemli konuşmaları not al.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, yurt dışı bağlantılı bir kazanç ya da eğitim ödemesinde iyi bir haber getirebilir. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli kalmış bir giderin farkına varabilirsin; eski abonelikleri gözden geçir.

Gelelim aşka. Ay yedinci evinde ilişkiler alanından geçerken partnerinle yapılacak bir sohbet yakınlığı artırır. Geri hareketli Venüs arkadaşlık evinde eski bir tanıdığı yeniden gündeme getirebilir. Bekar Yay ise ortak bir arkadaşın yanında rahat biçimde kendini ifade ederek ilgi çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…