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Yay Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde, yani eğitim, yurt dışı ve yayıncılık alanında hareketli bir dönem yaratıyor. Sabah Ay'ın Mars'la sekstili bir müşteri ya da iş ortağıyla verimli bir görüşme getirebilir. Öğle öncesi Merkür'le kurulan uyumsuz açı, perde arkasındaki bir bilginin yarım kalmasına neden olabilir; önemli konuşmaları not al.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, yurt dışı bağlantılı bir kazanç ya da eğitim ödemesinde iyi bir haber getirebilir. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli kalmış bir giderin farkına varabilirsin; eski abonelikleri gözden geçir.

Gelelim aşka. Ay yedinci evinde ilişkiler alanından geçerken partnerinle yapılacak bir sohbet yakınlığı artırır. Geri hareketli Venüs arkadaşlık evinde eski bir tanıdığı yeniden gündeme getirebilir. Bekar Yay ise ortak bir arkadaşın yanında rahat biçimde kendini ifade ederek ilgi çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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