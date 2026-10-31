Sevgili Yay, sabah saatlerinde Aslan'a ilerleyen Ay dokuzuncu evinde eğitim, seyahat ve geniş planlar düşüncesini canlandırıyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen beşinci evindeki yaratıcı çabalara ilham katıyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı üçüncü evinde yazışma ve konuşmalarda sertleşmeye neden olabilir. Cümlelerini yumuşat.

Maddi olarak on ikinci evinde kalan retrodaki Merkür kapanmamış bir abonelik kaydını hatırlatabilir. Öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı yedinci evinde ortakla yapılan ödemede ani bir değişiklik getirebilir. Alacağın varsa konuyu kısa ve kibar bir mesajla hatırlat.

Gelelim aşka. On birinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs dostluktan filizlenen bir yakınlığı öne çıkarıyor. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bunu hassaslaştırsa da sabah olunca yumuşar. Bekar Yay ise ortak bir hobinin etrafında toplanan birine yakınlık duyabilir. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bu bağı sağlamlaştırıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…