Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar, borç ve paylaşılan sorumluluklar üzerinde duruyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen içinde sakladığın bir kaygıyı sade bir dille ifade etmene yardım eder. Beşinci evde bulunan Satürn ve Neptün yaratıcı işlerde ve çocuklarla ilgili konularda sorumluluk istiyor; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu yükü hissettirebilir. Plan yaparken gerçekçi ol.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Mars ve Jüpiter eğitim, seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir kazanç fırsatını canlandırıyor. Geri giden Merkür on ikinci evinde unutulmuş bir faturayı ya da aboneliği hatırlatabilir. Beklenen bir ödemeyi netleştirmek için nazik bir hatırlatma yap.

Gelelim aşka. On birinci evini sorgulayan geri hareketli Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı yeniden gündeme getiriyor. Partnerinle ortak bir arkadaş buluşması planlamak ilişkine canlılık katar. Bekar Yay ise kalabalık bir ortamda eski bir tanıdığa farklı gözle bakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…