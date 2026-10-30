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Yay Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar, borç ve paylaşılan sorumluluklar üzerinde duruyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen içinde sakladığın bir kaygıyı sade bir dille ifade etmene yardım eder. Beşinci evde bulunan Satürn ve Neptün yaratıcı işlerde ve çocuklarla ilgili konularda sorumluluk istiyor; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu yükü hissettirebilir. Plan yaparken gerçekçi ol.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Mars ve Jüpiter eğitim, seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir kazanç fırsatını canlandırıyor. Geri giden Merkür on ikinci evinde unutulmuş bir faturayı ya da aboneliği hatırlatabilir. Beklenen bir ödemeyi netleştirmek için nazik bir hatırlatma yap.

Gelelim aşka. On birinci evini sorgulayan geri hareketli Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı yeniden gündeme getiriyor. Partnerinle ortak bir arkadaş buluşması planlamak ilişkine canlılık katar. Bekar Yay ise kalabalık bir ortamda eski bir tanıdığa farklı gözle bakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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