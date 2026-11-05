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Yay Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu Cuma arkadaşlarının günü! Ay Terazi'de, sosyal çevre evinde dolaşırken telefonun boş durmuyor: davetler, grup mesajları, 'hadi buluşalım' teklifleri… Hepsine evet demek istesen de en çok keyif alacağın planı seç, gerisi seni bekler.

Sabah yaratıcı bir projede ya da hobinde biraz daha disiplin gerektiğini fark edebilirsin. Bunu bir engel değil, bir fırsat olarak gör; küçük bir düzenleme seni çok daha ileri taşıyacak. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter ise macera ruhunu ateşliyor. Hafta sonu için bir gezi planı yapmak tam sana göre.

Aşkta neşeli ve hafif bir hava var. Partnerli Yay, birlikte bir arkadaş buluşmasına katılmaktan keyif alır. Bekar Yay ise ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışacağı biriyle kahkahalarla dolu bir sohbet yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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