Sevgili Yay, bu Cuma arkadaşlarının günü! Ay Terazi'de, sosyal çevre evinde dolaşırken telefonun boş durmuyor: davetler, grup mesajları, 'hadi buluşalım' teklifleri… Hepsine evet demek istesen de en çok keyif alacağın planı seç, gerisi seni bekler.

Sabah yaratıcı bir projede ya da hobinde biraz daha disiplin gerektiğini fark edebilirsin. Bunu bir engel değil, bir fırsat olarak gör; küçük bir düzenleme seni çok daha ileri taşıyacak. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter ise macera ruhunu ateşliyor. Hafta sonu için bir gezi planı yapmak tam sana göre.

Aşkta neşeli ve hafif bir hava var. Partnerli Yay, birlikte bir arkadaş buluşmasına katılmaktan keyif alır. Bekar Yay ise ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışacağı biriyle kahkahalarla dolu bir sohbet yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…