Sevgili Yay, iş yerinde bugün sabır sınavı var. Ay onuncu evinde, Başak'ın son derecelerinde gün boyu hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. Beklediğin bir onay gecikebilir, toplantılar uzayıp sonuçsuz kalabilir. Bu senin performansınla ilgili değil; gökyüzü herkes için duraklama modunda. Üstlerinle ilgili önemli konuşmaları yarına bırak.

17.55'te Ay Terazi'ye, on birinci evine geçince sosyal hayatın canlanıyor. Bir arkadaş daveti, bir grup sohbeti ya da yeni tanışılacak insanlar akşamına renk katabilir. Retro Venüs de bu evde olduğu için eski bir dostla yeniden bağ kurabilirsin. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter seni macera arayışına itse de akşamı yakın çevrenle geçirmek daha keyifli.

Aşkta 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı beşinci evini etkiliyor. Flörtte idealize etme eğilimin artıyor; karşındaki kişinin gerçekten kim olduğunu görmek için zaman tanı. Gece yarısından sonra yedinci evindeki Uranüs'le kurulan Ay üçgeni partnerli Yay'a sürpriz bir yakınlık getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…