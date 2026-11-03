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Yay Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün yüzünü sana dönüyor. Dokuzuncu evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra 13.30'da on birinci evindeki retro Venüs'le sekstil kuruyor. Eski bir arkadaşla konuşulan bir gezi, yarım kalmış bir kurs ya da uzaktaki bir tanıdıktan gelen haber yüzünü güldürebilir. Hayal kurmak için harika bir gün; bilet almayı birkaç gün sonraya bırakman yeter.

Başak'taki Ay onuncu evinde kariyer sorumluluklarını öne çıkarıyor. Sabahki uyumlu açılar yöneticinle ya da müşterinle yapacağın görüşmeyi kolaylaştırıyor. Önemli e-postalarını öğleye kadar gönder; öğleden sonra Ay boşlukta ve verilen kararlar sonradan değişebilir.

Akşam 17.30'da on ikinci evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Gün boyu koşturmanın yorgunluğu akşam bir anda çökebilir. Kendini zorlamadan erken çekil, rüyalarına kulak ver. Aşkta yedinci evindeki retro Uranüs partnerinden beklenmedik bir öneri getirebilir; şaşırsan da hemen hayır deme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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Astroloji Editörü
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