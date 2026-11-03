Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün yüzünü sana dönüyor. Dokuzuncu evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra 13.30'da on birinci evindeki retro Venüs'le sekstil kuruyor. Eski bir arkadaşla konuşulan bir gezi, yarım kalmış bir kurs ya da uzaktaki bir tanıdıktan gelen haber yüzünü güldürebilir. Hayal kurmak için harika bir gün; bilet almayı birkaç gün sonraya bırakman yeter.

Başak'taki Ay onuncu evinde kariyer sorumluluklarını öne çıkarıyor. Sabahki uyumlu açılar yöneticinle ya da müşterinle yapacağın görüşmeyi kolaylaştırıyor. Önemli e-postalarını öğleye kadar gönder; öğleden sonra Ay boşlukta ve verilen kararlar sonradan değişebilir.

Akşam 17.30'da on ikinci evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Gün boyu koşturmanın yorgunluğu akşam bir anda çökebilir. Kendini zorlamadan erken çekil, rüyalarına kulak ver. Aşkta yedinci evindeki retro Uranüs partnerinden beklenmedik bir öneri getirebilir; şaşırsan da hemen hayır deme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…