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Yay Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün cüzdanını akıllıca yönetiyorsun! Ay Oğlak'ta, para ve değer evinde ilerliyor. Bütçeni gözden geçirmek, bir birikim planı yapmak ya da emeğinin karşılığını istemek için mükemmel bir gün. Haftanın son iş gününde sağlam bir maddi adım atmak sana huzur verecek.

Öğleden sonra yaratıcı bir projede biraz daha sabır gerektiğini fark edebilirsin; ama bu sabır seni çok daha iyi bir sonuca götürecek. Akşam Merkür'ün düz harekete geçmesiyle iç dünyandaki sis dağılıyor. Bir süredir kafanı kurcalayan bir konuya dair net bir cevap bulabilirsin.

Gece Venüs de arkadaşlık evinde düz harekete geçiyor. Bu, arkadaş çevrende yaşanan küçük kırgınlıkların sona erdiği, sosyal hayatının yeniden canlandığı bir dönemin başlangıcı. Partnerli Yay, sevdiğiyle ortak arkadaşlarla keyifli bir hafta sonu planlayabilir. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda ilgi çekici biriyle tanışmaya çok yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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