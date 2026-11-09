Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ve enerjin tavan yapıyor! Öğleye doğru Ay burcuna geçtiği andan itibaren kendini daha canlı, daha neşeli ve daha cesur hissedeceksin. Yeni bir şeye başlamak, kendini göstermek ya da sadece hayatın tadını çıkarmak için harika bir gün.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki tatlı açı arkadaşlık ve yolculuk evlerini birbirine bağlıyor. Arkadaşlarınla bir seyahat planı yapmak ya da yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir zaman. Öğleden sonra sezgilerin güçlü; ev ve aile konularında içinden gelen ses seni doğru yöne götürecek.

Akşam partnerinden ya da yakın bir dostundan sürpriz bir haber gelebilir. Partnerli Yay, ilişkisine heyecan katacak bir teklifle karşılaşabilir. Bekar Yay ise beklenmedik bir anda ilginç biriyle tanışabilir. Kendin ol, bugün ışığın herkesi çekiyor!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…