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Yay Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ve enerjin tavan yapıyor! Öğleye doğru Ay burcuna geçtiği andan itibaren kendini daha canlı, daha neşeli ve daha cesur hissedeceksin. Yeni bir şeye başlamak, kendini göstermek ya da sadece hayatın tadını çıkarmak için harika bir gün.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki tatlı açı arkadaşlık ve yolculuk evlerini birbirine bağlıyor. Arkadaşlarınla bir seyahat planı yapmak ya da yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir zaman. Öğleden sonra sezgilerin güçlü; ev ve aile konularında içinden gelen ses seni doğru yöne götürecek.

Akşam partnerinden ya da yakın bir dostundan sürpriz bir haber gelebilir. Partnerli Yay, ilişkisine heyecan katacak bir teklifle karşılaşabilir. Bekar Yay ise beklenmedik bir anda ilginç biriyle tanışabilir. Kendin ol, bugün ışığın herkesi çekiyor!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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