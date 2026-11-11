Ay bütün gün senin burcunda ve öğleden sonra yönetici gezegenin Jüpiter ile kusursuz bir üçgen kuruyor. Bu, kendini iyi, şanslı ve hafif hissettiğin günlerden biri. İçindeki iyimserlik insanlara da yansıyor; ne istediğini açıkça söylersen kapıların açıldığını göreceksin.

Mars ve Jüpiter keşif ve eğitim evinde yan yana. Yeni bir şey öğrenmek, bir seyahat planlamak ya da ufkunu genişletecek bir sohbete katılmak için harika bir zaman. Gece yarısına doğru Ay burcundan ayrılacak, bu yüzden önemli konuşmalarını gün içinde yapmaya çalış.

Bekar Yaylar, spontane bir karşılaşmanın tadını çıkarabilir; plan yapmadan çıktığın bir akşam güzel sürprizlere açık. Partnerli Yaylar ise birlikte yeni bir rota hayal etmenin heyecanını paylaşacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…