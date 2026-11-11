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Yay Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Ay bütün gün senin burcunda ve öğleden sonra yönetici gezegenin Jüpiter ile kusursuz bir üçgen kuruyor. Bu, kendini iyi, şanslı ve hafif hissettiğin günlerden biri. İçindeki iyimserlik insanlara da yansıyor; ne istediğini açıkça söylersen kapıların açıldığını göreceksin.

Mars ve Jüpiter keşif ve eğitim evinde yan yana. Yeni bir şey öğrenmek, bir seyahat planlamak ya da ufkunu genişletecek bir sohbete katılmak için harika bir zaman. Gece yarısına doğru Ay burcundan ayrılacak, bu yüzden önemli konuşmalarını gün içinde yapmaya çalış.

Bekar Yaylar, spontane bir karşılaşmanın tadını çıkarabilir; plan yapmadan çıktığın bir akşam güzel sürprizlere açık. Partnerli Yaylar ise birlikte yeni bir rota hayal etmenin heyecanını paylaşacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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Astroloji Editörü
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