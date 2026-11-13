Yöneticin Jüpiter, Mars'ın yanına doğru ilerliyor ve ufkunu genişleten bir hava taşıyor. Bugün büyük düşünmeye, yeni bir yol ya da plan hayal etmeye uygunsun. İyimserliğin bulaşıcı; çevrendekiler de seninle birlikte umutlanacak.

Ay'ın para evinden geçmesi, kazanç ve harcama konusunda gerçekçi bir bakış sunuyor. Küçük bir bütçe düzenlemesi, hem rahatlatır hem de ileriye dönük planlarını güçlendirir. Öğleden sonra sakin bir yürüyüş ya da hafif bir spor, enerjini dengelemene yardım eder.

Bekar Yaylar, neşeli bir ortamda ilginç biriyle karşılaşabilir. Partneri olanlar, birlikte yeni bir şeyler planlayarak, bir gezi ya da küçük bir keşif gibi, ilişkiye tazelik katabilir.