Ankara Emniyeti'nde Kriz Çıktı: İki Polis Müdürü İhraç Edildi
Ankara Emniyeti'nde Kriz Çıktı: İki Polis Müdürü İhraç Edildi
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Emniyeti'nde bir depreme daha neden oldu. Ortalığın karıştığı Ankara Emniyeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan’ın haberine göre, Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz döneminde Ankara Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Müdürü Alp Arslan ve Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.
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Ankara Emniyeti'nde sular durulmuyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası Ankara Emniyeti'nde çıkan kriz her geçen gün artarak devam ediyor.
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Her iki polis müdürü hakkında Ankara Adliyesi’nde ‘rüşvet’ suçlamasından da dava açıldı. Alp Arslan ve Oben Özay’ın “mali profili ile uyumsuz şekilde banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı” yönünde MASAK raporları hazırlandı.
Alp Arslan’ın, Ayhan Bora Kaplan’a 2019 yılında 10 bin Euro değerinde “Rolex” marka saat aldırdığı ve doğum günü hediyesi olarak sevgilisine verdiği ortaya çıktı.
Ankara Asayiş Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay’ın ise iş insanı Fatih Aslan’dan “kardeş payı, kardeşlik hakkı” gibi açıklamalarla karşılıksız olarak toplamda 577 bin lira para aldığı öne sürülmüştü.
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