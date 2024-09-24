Ankara Emniyeti'nde Kriz Çıktı: İki Polis Müdürü İhraç Edildi

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Emniyeti'nde bir depreme daha neden oldu. Ortalığın karıştığı Ankara Emniyeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan’ın haberine göre, Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz döneminde Ankara Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Müdürü Alp Arslan ve Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.