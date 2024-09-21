Kahreden Ölüm: Gribal Enfeksiyona Yakalanan 27 Yaşındaki Zeynep Yaşamını Yitirdi
Kahreden Ölüm: Gribal Enfeksiyona Yakalanan 27 Yaşındaki Zeynep Yaşamını Yitirdi
Sağlık yönünden hiçbir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen yoğun bakım hemşiresi Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyona yakalandı. Hastanede tedavi gören Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Erzurum'da yoğun bakım servisinde gören yapan genç hemşireden acı haber geldi.
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Hemşire Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyona yakalandı. Enfeksiyon ilerleyerek organ yetmezliğine neden oldu. Hastanede tedavi gören 27 yaşındaki Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
2021 yılından bu yana Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çakır’ın memleketinin Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olduğu öğrenildi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız taziye mesajında, “Hastanemizde görev yapan Yoğun Bakım hemşiresi arkadaşımız Zeynep Çakır hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun” dedi.
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