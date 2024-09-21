Bakan Yusuf Tekin'den Skandal Açıklama: "Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Yanlışlıkla Sızdı"
Bakan Yusuf Tekin'den Skandal Açıklama: "Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Yanlışlıkla Sızdı"
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sözleşmeli öğretmen atamalarının mülakat sonuçları yanlışlıkla sızdı' dedi.
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MEB, 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlamış ama kısa bir süre sonra kaldırmıştı.
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Konuya ilişkin CNN Türk’te dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının bir yanlışlık sonucu sızdırıldığını açıkladı.
Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla oluşmasını istedik. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız” diye belirtti.
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