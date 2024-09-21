Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Yusuf Tekin'den Skandal Açıklama: "Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Yanlışlıkla Sızdı"

Bakan Yusuf Tekin'den Skandal Açıklama: "Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Yanlışlıkla Sızdı"

MEB Yusuf Tekin öğretmen ataması
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 13:10

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sözleşmeli öğretmen atamalarının mülakat sonuçları yanlışlıkla sızdı' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MEB, 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlamış ama kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

MEB, 20 bin öğretmen ataması öncesi mülakat sonuçlarını yayınlamış ama kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

Konuya ilişkin CNN Türk’te dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının bir yanlışlık sonucu sızdırıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin CNN Türk’te dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen atamalarının bir yanlışlık sonucu sızdırıldığını açıkladı.

Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla oluşmasını istedik. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız” diye belirtti.

Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun yüzde 50'sinin KPSS, yüzde 50'sinin mülakatla oluşmasını istedik. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız” diye belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın