Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! Katilin Kim Olduğunu Açıklayan İtirafçı: "Katil, Amca Salim" Dedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde korkunç bir detay gündeme geldi. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti.