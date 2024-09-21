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Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var

Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var

Kaza Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 11:22

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir metrobüs önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar’da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar’da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Kazada iki yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki yoldu hastaneye kaldırıldı.Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

Kazada iki yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki yoldu hastaneye kaldırıldı.Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İşte o anlar:

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Ogust

Bu metrobüs kazalarında bir iş varmış gibi geliyor bana bu ne yani her gün her gün? Eskiden böyle bişey yoktu.

ken bal

beyaz yol fren mesafesini etkiledi galiba. şöförlerin eğitimden geçmesi gerek. bunlar bile takip mesafesi, aşırı hız (değişmediyse 70km/s belirlenmiş) uymuyor.

hakan altan

bunlar iyi günleriniz daha