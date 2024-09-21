Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var
Avcılar'da Metrobüs Kazası: Yaralılar Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar’da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazada iki yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki yoldu hastaneye kaldırıldı.Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bu metrobüs kazalarında bir iş varmış gibi geliyor bana bu ne yani her gün her gün? Eskiden böyle bişey yoktu.
beyaz yol fren mesafesini etkiledi galiba. şöförlerin eğitimden geçmesi gerek. bunlar bile takip mesafesi, aşırı hız (değişmediyse 70km/s belirlenmiş) uymuyor.
bunlar iyi günleriniz daha