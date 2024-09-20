Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Partili Melih Gökçek'in Malvarlığına Haciz Konuldu

AK Partili Melih Gökçek'in Malvarlığına Haciz Konuldu

Melih Gökçek AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 00:37

AK Partili Melih Gökçek'e kötü haber geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Melih Gökçek'e yönelik ihtiyati haciz kararı alındı. Ayrıca Gökçek'in banka kartlarına da bloke konuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Melih Gökçek'in dosyalarını yıllardır takip eden avukat Esennur Ezgi, alamadığı avukatlık ücretleri için mahkemeye başvurdu.

Melih Gökçek'in dosyalarını yıllardır takip eden avukat Esennur Ezgi, alamadığı avukatlık ücretleri için mahkemeye başvurdu.

7 yıl kadar süren yargı sürecinde sona gelindi. Davanın kazananı avukat Esennur Ezgi oldu.

7 yıl kadar süren yargı sürecinde sona gelindi. Davanın kazananı avukat Esennur Ezgi oldu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Av. Ezgi’nin ihtiyati haciz talebini kabul etti. Karara göre, faizi ile 2.5 milyonu bulan avukatlık alacağı için ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildi.

Kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğü yetkilendirildi. İhtiyati haciz kararı üzerine 55 bankaya yazı gönderildi. İstanbul 34. İcra Dairesi tarafından Melih Gökçek’in iki ayrı bankada kartına bloke konuldu.

Kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğü yetkilendirildi. İhtiyati haciz kararı üzerine 55 bankaya yazı gönderildi. İstanbul 34. İcra Dairesi tarafından Melih Gökçek’in iki ayrı bankada kartına bloke konuldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın