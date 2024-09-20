AK Partili Melih Gökçek'in Malvarlığına Haciz Konuldu

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Av. Ezgi’nin ihtiyati haciz talebini kabul etti. Karara göre, faizi ile 2.5 milyonu bulan avukatlık alacağı için ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildi.