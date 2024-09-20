AK Partili Melih Gökçek'in Malvarlığına Haciz Konuldu
AK Partili Melih Gökçek'in Malvarlığına Haciz Konuldu
AK Partili Melih Gökçek'e kötü haber geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Melih Gökçek'e yönelik ihtiyati haciz kararı alındı. Ayrıca Gökçek'in banka kartlarına da bloke konuldu.
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Melih Gökçek'in dosyalarını yıllardır takip eden avukat Esennur Ezgi, alamadığı avukatlık ücretleri için mahkemeye başvurdu.
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7 yıl kadar süren yargı sürecinde sona gelindi. Davanın kazananı avukat Esennur Ezgi oldu.
Kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğü yetkilendirildi. İhtiyati haciz kararı üzerine 55 bankaya yazı gönderildi. İstanbul 34. İcra Dairesi tarafından Melih Gökçek’in iki ayrı bankada kartına bloke konuldu.
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