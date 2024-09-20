Trabzon'da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Hastaneyi Su Bastı
Trabzon'da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Hastaneyi Su Bastı
Trabzon'da günlerdir devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni su bastı.
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Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.
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Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti.
Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi. Diğer hastalar ve personelin de tahliyesi ile hastane boşaltıldı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, "sarı" kodlu yağış uyarısı yapılan Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Bitlis'in son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
İlçe merkezinde bazı yerlerde elektrik kesintisi meydana geldi.
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