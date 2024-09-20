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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in Darbedildiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in Darbedildiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Şiddet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.09.2024 - 21:51

Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. 

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Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından darbedildi.

Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından darbedildi.

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar:

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muhammed kurşunlu

Ne demek kimligi belirlenemeyen. O kisilerin kim oldugu ve kimin gonderdigini baskan biliyor adim gibi eminim. Sesini cikartmiyor cunku bu ulkenin hukuku onu... Devamını Gör

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