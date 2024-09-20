Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in Darbedildiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in Darbedildiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı.
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Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından darbedildi.
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Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar:
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Ne demek kimligi belirlenemeyen. O kisilerin kim oldugu ve kimin gonderdigini baskan biliyor adim gibi eminim. Sesini cikartmiyor cunku bu ulkenin hukuku onu... Devamını Gör
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