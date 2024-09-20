Seçil Erzan Davasında Tahliye Kararı

Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devam karar verirken, Ali Yörük'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.