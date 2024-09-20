Seçil Erzan Davasında Tahliye Kararı
Seçil Erzan Davasında Tahliye Kararı
Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devam karar verirken, Ali Yörük'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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Seçil Erzan'ın aralarında Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de yer aldığı onlarca kişiyi "yüksek faizli gizli fon" vaadiyle dolandırıldığı iddia edilmişti.
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Seçil Erzan dosyasında ara karar verildi. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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