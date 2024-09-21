Pinhani Konserinde Ortalık Karıştı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Pinhani Konserinde Ortalık Karıştı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde ortalık karıştı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananlar oldu. 3 kişi ise gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.
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Tartışma bir süre sonra büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
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