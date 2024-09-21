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Pinhani Konserinde Ortalık Karıştı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Pinhani Konserinde Ortalık Karıştı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Konser Kavga Bıçaklama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 12:16

Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde ortalık karıştı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananlar oldu. 3 kişi ise gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tartışma bir süre sonra büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
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