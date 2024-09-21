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Faciadan Dönüldü! Futbolcular Büyük Tehlike Atlattı: Otobüs Yandı

Faciadan Dönüldü! Futbolcular Büyük Tehlike Atlattı: Otobüs Yandı

futbol yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 14:29

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Harput FK takımı, büyük bir tehlike atlattı. Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde, Harput FK futbol takımını taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı.

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Elazığ’dan İzmir’e, Karşıyaka ile oynanacak 3. hafta karşılaşmasına gitmekte olan otobüsün motorunda yangın çıktı.

Elazığ’dan İzmir’e, Karşıyaka ile oynanacak 3. hafta karşılaşmasına gitmekte olan otobüsün motorunda yangın çıktı.

Otobüsün sürücüsü Yansur Aytaç, araçtan yükselen dumanları fark edince hemen kenara çekerek, futbolcuların tahliye edilmesini sağladı. Teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Otobüsün sürücüsü Yansur Aytaç, araçtan yükselen dumanları fark edince hemen kenara çekerek, futbolcuların tahliye edilmesini sağladı. Teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Otobüsün alevler içinde kaldığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Otobüsün alevler içinde kaldığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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İşte o anlar:

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