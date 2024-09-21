İddia: Adana'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Polis Serbest Bırakıldı

Adana'da iddiaya göre 12 yaşındaki küçük kız çocuğu, bir polis tarafından cinsel istismara uğradı. 'Sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından hakkında 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istenen polis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.