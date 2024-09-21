İddia: Adana'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Polis Serbest Bırakıldı
İddia: Adana'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Polis Serbest Bırakıldı
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Ekol TV'de yer alan habere göre, polisin hakkında çıkan iddia nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki küçük kızı takip etti. Polis, takip sonrası kimliğini göstererek arabasına aldığı küçük kıza cinsel istismarda bulundu.
Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı. Küçük kızın ifadesi üzerine polis hakkında işlem başlatıldı.
İşte Ekol TV'de yer alan haber:
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