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İddia: Adana'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Polis Serbest Bırakıldı

İddia: Adana'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Polis Serbest Bırakıldı

Adana Polis cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 16:42 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 16:44

Adana'da iddiaya göre 12 yaşındaki küçük kız çocuğu, bir polis tarafından cinsel istismara uğradı. 'Sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından hakkında 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istenen polis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ekol TV'de yer alan habere göre, polisin hakkında çıkan iddia nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre, polisin hakkında çıkan iddia nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki küçük kızı takip etti. Polis, takip sonrası kimliğini göstererek arabasına aldığı küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki küçük kızı takip etti. Polis, takip sonrası kimliğini göstererek arabasına aldığı küçük kıza cinsel istismarda bulundu.

Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı. Küçük kızın ifadesi üzerine polis hakkında işlem başlatıldı.

Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı. Küçük kızın ifadesi üzerine polis hakkında işlem başlatıldı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, savcılık polis hakkında 'sarkıntılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istedi. Tutuklama talebiyle sevk edilen polis, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İşte Ekol TV'de yer alan haber:

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