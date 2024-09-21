Acı Haber: Okulda Düşerek Hayatını Kaybetti
Acı Haber: Okulda Düşerek Hayatını Kaybetti
Rize'de bir okuldan acı haber geldi. Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
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Kahreden ölüm, İmam Hatip Orta Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, okulun yangın merdivenine çıkan 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğunda bulunan filenin mukavemet gösterememesi sonucu yüksekten düştü.
Hastaneye kaldırılan Kazdal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Gizem Kazdal'ın cenaze töreninde baba Ramazan Kazdal ve Yargıtay Üyesi amca Şaban Kazdal ayakta durmakta güçlük çekti. Gizem Kazdal cenaze namazının ardından Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
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