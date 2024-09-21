Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Acı Haber: Okulda Düşerek Hayatını Kaybetti

Acı Haber: Okulda Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 17:24

Rize'de bir okuldan acı haber geldi. Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kahreden ölüm, İmam Hatip Orta Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Kahreden ölüm, İmam Hatip Orta Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okulun yangın merdivenine çıkan 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğunda bulunan filenin mukavemet gösterememesi sonucu yüksekten düştü.

Edinilen bilgiye göre, okulun yangın merdivenine çıkan 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğunda bulunan filenin mukavemet gösterememesi sonucu yüksekten düştü.

Hastaneye kaldırılan Kazdal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Gizem Kazdal'ın cenaze töreninde baba Ramazan Kazdal ve Yargıtay Üyesi amca Şaban Kazdal ayakta durmakta güçlük çekti. Gizem Kazdal cenaze namazının ardından Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Hastaneye kaldırılan Kazdal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Gizem Kazdal'ın cenaze töreninde baba Ramazan Kazdal ve Yargıtay Üyesi amca Şaban Kazdal ayakta durmakta güçlük çekti. Gizem Kazdal cenaze namazının ardından Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın